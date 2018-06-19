Месть и разборки в стиле 90-х: кто начал охоту на темнокожих рэперов в США

Полицейские Флориды опубликовали кадры с места расстрела
20-летнего рэпера XXXTentacion. Люди в масках подстерегли популярного артиста у машины и открыли по нему огонь из пистолетов. А спустя время произошло похожее покушение в другом городе. Также расстрел. Жертва — также рэпер.
Ему было 20, и он не любил правила. У него не было авторитетов, только своя философия — и в жизни, и в музыке. Новость о нападении на Джасея Дуэйна Онфроя, больше известного под псевдонимом XXXTentacion, разлетелась по всему миру раньше, чем на место преступления приехали полицейские. На первых кадрах с места ЧП — молодой рэпер на водительском кресле своего спортивного BMW без сознания. Позже криминалисты скажут, что выстрелов было несколько. Все — в упор.
Предчувствовал ли он свою смерть? Незадолго до гибели, общаясь с фанатами в прямом эфире, неожиданно поднял тему скоротечности жизни.
На месте, где случилась трагедия, по-прежнему работают криминалисты. Нападавших было двое, на лицах — маски. Назвать другие приметы очевидцы пока не могут, что, конечно, осложняет поиски преступников. Спорткар рэпера, после того, как его осмотрели эксперты и сняли все отпечатки, вывезли на полицейскую стоянку в сопровождении нескольких патрульных автомобилей.
Он любил повторять, что его вырастила улица. Боевое крещение якобы получил уже в шесть лет, когда ножом ударил мужчину, пытавшегося напасть на его мать. Дальше были задержания по обвинениям в воровстве, хранении оружия, торговле наркотиками. В 16 лет он попал в колонию. И это событие стало судьбоносным: там он познакомился с гангста-рэпером и увлекся музыкой. За несколько лет выпустил два альбома и добился большой популярности среди подростков.
Четких версий о том, кто и за что лишил певца жизни, полицейские Майами пока не высказывают. Но самое популярное мнение — о разгуле некоего мафиозного клана, объявившего войну рэп-исполнителям, тем, кто позиционирует себя как представителей простых людей и криминальных кварталов.
Подкрепило эти разговоры новое преступление, которое произошло спустя несколько часов после убийства XXXTentacion. Стало известно о нападении на еще одного рэпера — 21-летнего Jimmy Wopo. Его вместе с пассажиром также расстреляли в машине. Впрочем, стражи порядка в скупых комментариях напоминают, что оба музыканта с детства были связаны с уличными бандами. И возможно, прежние друзья не захотели отпускать рэперов, которые с первыми заработками резко сменили окружение на более приличное. Кроме того, не исключается, что это месть по личным мотивам. Не стоит забывать, что один из убитых должен был предстать перед судом по обвинению в насилии над беременной подругой.
Предчувствовал ли он свою смерть? Незадолго до гибели, общаясь с фанатами в прямом эфире, неожиданно поднял тему скоротечности жизни.
На месте, где случилась трагедия, по-прежнему работают криминалисты. Нападавших было двое, на лицах — маски. Назвать другие приметы очевидцы пока не могут, что, конечно, осложняет поиски преступников. Спорткар рэпера, после того, как его осмотрели эксперты и сняли все отпечатки, вывезли на полицейскую стоянку в сопровождении нескольких патрульных автомобилей.
Он любил повторять, что его вырастила улица. Боевое крещение якобы получил уже в шесть лет, когда ножом ударил мужчину, пытавшегося напасть на его мать. Дальше были задержания по обвинениям в воровстве, хранении оружия, торговле наркотиками. В 16 лет он попал в колонию. И это событие стало судьбоносным: там он познакомился с гангста-рэпером и увлекся музыкой. За несколько лет выпустил два альбома и добился большой популярности среди подростков.
Четких версий о том, кто и за что лишил певца жизни, полицейские Майами пока не высказывают. Но самое популярное мнение — о разгуле некоего мафиозного клана, объявившего войну рэп-исполнителям, тем, кто позиционирует себя как представителей простых людей и криминальных кварталов.
Подкрепило эти разговоры новое преступление, которое произошло спустя несколько часов после убийства XXXTentacion. Стало известно о нападении на еще одного рэпера — 21-летнего Jimmy Wopo. Его вместе с пассажиром также расстреляли в машине. Впрочем, стражи порядка в скупых комментариях напоминают, что оба музыканта с детства были связаны с уличными бандами. И возможно, прежние друзья не захотели отпускать рэперов, которые с первыми заработками резко сменили окружение на более приличное. Кроме того, не исключается, что это месть по личным мотивам. Не стоит забывать, что один из убитых должен был предстать перед судом по обвинению в насилии над беременной подругой.
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