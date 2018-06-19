    Сборная Бразилии пожаловалась в FIFA на неиспользование видеоповторов в ключевых моментах

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Сборная Бразилии пожаловалась в FIFA на неиспользование видеоповторов в ключевых моментах

    Сборная Бразилии пожаловалась в FIFA на неиспользование видеоповторов в ключевых моментах

    Сборная Бразилии пожаловалась в FIFA на неиспользование видеоповторов в ключевых моментах
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Бразильская футбольная конфедерация направила в Международную федерацию футбола запрос с требованием объяснить, почему судьи их матча против сборной Швейцарии не использовали систему видеопомощи (VAR) в ключевых моментах.

    Матч между сборными Бразилии и Швейцарии завершился со счетом 1:1. Южноамериканцы уверены, что автор гола в их ворота Стивен Цубер перед тем, как отправить мяч в ворота, толкнул защитника сборной Бразилии Миранду. А в другом эпизоде бразильский форвард Габриэль Жезус, по мнению штаба сборной, был атакован в швейцарской штрафной с нарушением правил. Ни один из эпизодов не был рассмотрен с помощью VAR.

    Из текста запроса: «Бразильская футбольная конфедерация требует от FIFA объяснить причины, по которым VAR не был использован в ключевых моментах игры».

    Чемпионат мира по футболу в России — первый в истории, на котором судьи имеют возможность принимать решения на основе видеоповторов спорных эпизодов. Чаще всего VAR используется при назначении пенальти.
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