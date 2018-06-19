В Красноярске ищут неуловимого дорожного хулигана-провокатора на квадроцикле

Много шума наделал владелец квадроцикла из Красноярска и в социальных сетях, и на дороге. Лихач на мотовездеходе устраивает экстремальные заезды в городе, а все происходящее снимает на видео и публикует в Сети.

Повторять трюки этого квадроциклиста не только опасно для жизни, но и противозаконно: отчаянный экстремал то на встречную полосу выедет, то поставит свой резвый аппарат на дыбы в центре города. Параллельно успевает дразнить и провоцировать полицейских. А однажды он чуть не сбил пешеходов на зебре.



Свои «достижения» он публикует в Сети — и те, где он один, и те, где он в компании таких же отчаянных друзей. Ролик, на котором нарушитель лихо скрывается от мотобатальона, набрал около 5 тысяч просмотров. Однако вместо ожидаемых лайков и хайпа на гонщика обрушились мегабайты негатива.



Гарцуя на своем квадроцикле, он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Двое инспекторов мотобатольона попытались перекрыть путь лихачу, но потерпели фиаско, и началась очередная погоня. На то, чтобы уйти от стражей порядка, экстремал потратил несколько минут. Пересек двойную сплошную, свернул под «кирпич», срезал через газон и тротуар и выехал на проспект.



Полицейские не давали ему оторваться слишком далеко, тогда нарушитель пошел на весьма рискованный шаг: прибавил газу и взобрался на пешеходной мост, чем изрядно перепугал прогуливающихся красноярцев. Им пришлось разбегаться в стороны, чтобы не попасть под колеса. К счастью, никто не пострадал, а водителю удалось спрятаться во дворах.



Теперь человека, который на всех видеозаписях скрывает свое лицо под шлемом, ищут правоохранители. Первым делом они опросили руководителей местных мотоклубов. Но там лишь развели руками. Про лихача, которого пока никак не удается поймать, они, конечно, слышали, но кто он и откуда, понятия якобы не имеют. На сходках мотоциклистов не появлялся, в мастерские не заезжал.



Пока данных для задержания нарушителя слишком мало. Впрочем, у стражей порядка появилась зацепка: они нашли человека, который уверяет, что знает наглого водителя.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».