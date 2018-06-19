Родственники Баталова продолжают судиться из-за дачного участка в Подмосковье

Не утихают споры вокруг дачного участка народного артиста СССР Алексея Баталова, скончавшегося год назад. Его дочь подала новый иск в суд. Мария Баталова — законная хозяйка особняка в престижном районе Новой Москвы — хочет окончательно разобраться с соседом. Тот несколько лет назад возвел баню на границе участков, захватив две сотки чужой земли. В итоге суд постановил снести постройку. Но этого до сих пор не произошло. Сосед решение игнорирует и отказывается вступать в диалог с кем бы то ни было.
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Родственники Алексея Баталова уже давно общаются с ним только с включенной камерой. И доказательств непозволительного поведения мужчины уже собрано достаточно. Коммерсант Эльгарт — склочный сосед ныне покойного народного артиста и, судя по документам, владелец шикарной бани, возведенной на чужом участке. По решению суда кирпичную постройку должны были снести еще год назад. Но коммерсанту, кажется, так жалко, что он и не думает исполнять требование. Поэтому родственники покойного артиста вынуждены были вновь составить исковое заявление.
Сами родственники в Переделкине давно не появляются. Боятся навлечь гнев соседа. И загородный дом, который актер Баталов так любил при жизни, выглядит словно заброшенный. На воротах замок, за забором — бурьян.
Поселок Переделкино известен не только своими обитателями, но и тем, что земля там очень дорогая. Стоимость участка, на котором построена спорная баня, по словам специалистов, достигает 200 тысяч долларов.
По словам близких Алексея Баталова, несколько лет назад предприниматель убедил соседа поставить общую на два участка баню. Земля — артиста, а за строительство возьмется он. Подсунул какие-то бумаги, которые бесхитростный актер подписал. Оказалось, это была дарственная на две сотки. Но к тому времени Баталов уже оформил загородное поместье на дочь, а значит, не имел права подписи. Сделку признали недействительной. А добрососедские отношения превратились в череду скандалов.
Подробности — в видеоматериале.
Сами родственники в Переделкине давно не появляются. Боятся навлечь гнев соседа. И загородный дом, который актер Баталов так любил при жизни, выглядит словно заброшенный. На воротах замок, за забором — бурьян.
Поселок Переделкино известен не только своими обитателями, но и тем, что земля там очень дорогая. Стоимость участка, на котором построена спорная баня, по словам специалистов, достигает 200 тысяч долларов.
По словам близких Алексея Баталова, несколько лет назад предприниматель убедил соседа поставить общую на два участка баню. Земля — артиста, а за строительство возьмется он. Подсунул какие-то бумаги, которые бесхитростный актер подписал. Оказалось, это была дарственная на две сотки. Но к тому времени Баталов уже оформил загородное поместье на дочь, а значит, не имел права подписи. Сделку признали недействительной. А добрососедские отношения превратились в череду скандалов.
Подробности — в видеоматериале.
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