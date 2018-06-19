    Начинающий блогер лишился 150 тысяч рублей, доверившись интернет-знаменитости. блогосфера, Интернет, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНачинающий блогер лишился 150 тысяч рублей, доверившись интернет-знаменитости

    Начинающий блогер лишился 150 тысяч рублей, доверившись интернет-знаменитости

    комментировать
    Начинающий блогер лишился 150 тысяч рублей, доверившись <nobr>интернет-знаменитости</nobr>

    Начинающий блогер лишился 150 тысяч рублей, доверившись интернет-знаменитости

    Начинающий блогер лишился 150 тысяч рублей, доверившись <nobr>интернет-знаменитости</nobr>

      17-летний блогер из Москвы Даниил Пыженков, он же Даня Вайнер, утверждает, что его обманул коллега по цеху. Обещал поднять популярность среди пользователей — за деньги, конечно, — но лайков больше не стало. Почему, теперь, видимо, придется разбираться полицейским. Родители блогера написали заявление.

      Начинающая интернет-знаменитость Даниил Пыженков, он же Даня Вайнер, поет на YouTube, снимает развлекательные ролики. Правда, с подписчиками пока не очень. Поэтому и решил Вайнер ускорить свое продвижение. Нашел на просторах Сети более популярного пользователя — Илью Белова, у которого 1 миллион 300 тысяч фолловеров, и заплатил за рекламу 150 тысяч рублей. Условились блогеры о том, что видео провисит на странице Белова две недели. Но не тут-то было.

      Даниил Пыженков: «Он публикует ролик на своей странице, и меньше чем через сутки ролик удаляется мой у него. А деньги я уже заплатил. Но он отвечает, что мой ролик само сообщество удалило якобы».

      Кстати, 150 тысяч рублей на продвижение дали родители. Блогер пожаловался маме и крестной, те попыталась связаться с Беловым. Как только ни упрашивали родители Дани Вайнера вернуть вложения, даже в полицию обратиться грозились, денег не получили. Тогда взрослые действительно написали заявление в правоохранительные органы.

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru