    Аналитики вычислили минимальный доход представителя среднего класса в России. зарплаты, социология и статистика, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАналитики вычислили минимальный доход представителя среднего класса в России

    Аналитики вычислили минимальный доход представителя среднего класса в России

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    Аналитики вычислили минимальный доход представителя среднего класса в России

    Аналитики вычислили минимальный доход представителя среднего класса в России

      Аналитическое кредитное рейтинговое агентство рассказало, кого можно считать средним классом в России.

      Эксперты пришли к выводу, что для зачисления в ряды среднего класса человек в Москве должен зарабатывать минимум 121 тысячу рублей, а в регионах — не меньше 60 тысяч.

      К среднему классу аналитики относят тех, кто может позволить себе купить недвижимость и автомобиль, съездить за границу, а также не имеет проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров.

      В АКРА отмечают, что в последние годы доля тех, кто получает высокую зарплату немного, но выросла. При этом по итогам прошлого года средняя зарплата в Москве составила 63 тысячи рублей, а в целом по стране, по данным Росстата, — 39 тысяч.

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