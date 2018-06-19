Медведев и Кудрин договорились слаженно решать проблемы при выполнении майского указа

Правительство рассчитывает на активное взаимодействие со Счётной палатой как очень важным контрольно-надзорным органом. Об этом на встрече с новым главой ведомства Алексеем Кудриным заявил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества по исполнению нового майского указа Владимира Путина, где определены приоритеты и цели работы властей всех уровней.



Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Национальные проекты в настоящий момент у нас в полной мере основаны на так называемом 204-м указе президента. Рассчитываю на то, что мы сможем и по этому направлению обеспечить нужный уровень взаимодействия, чтобы избежать каких-либо проблем. А если какие-либо сложности возникают, просто для того, чтобы найти наиболее оптимальный способ их преодоления. Еще раз хотел бы выразить желание и решимость работать вместе с палатой в этом направлении».



В свою очередь Кудрин доложил о проверке исполнения бюджета за прошлый год. По его словам, 138 документов с итогами и предписаниями разосланы по министерствам. В Счётной палате рассчитывают, что отчеты рассмотрят до подготовки нового бюджета, чтобы он получился более качественным.