В Петербурге подозреваемый в убийстве устроил стрельбу и пытался покончить с собой

Стрельбой и штурмом завершился визит следователей в одну из квартир на Васильевском острове.
Сегодня утром в квартиру дома на Наличной улице, 35 пришли следователи. Они планировали провести обыск у хозяина, подозреваемого в убийстве и изготовлении боевого оружия. Однако мужчина прекратил обыск, выстрелив в потолок и тем самым прогнав сотрудников СК и угрозыска, передает «Фонтанка».
Позднее на место прибыл СОБР Росгвардии. Во время штурма они обнаружили подозреваемого с уже простреленной головой. Вероятно, он пытался покончить с собой.
По данным местных СМИ, в момент стрельбы в квартире также была мать стрелявшего. Позднее она выбежала на улицу. Известно, что стрельбу мужчина открыл после того, как ему позвонила супруга. Она сообщила, что на даче что-то нашли.
Очевидцы сообщали про крики и госпитализированную на скорой женщину. Самого стрелка на реанимобиле отправили в Покровскую больницу. Мужчина находился в критическом состоянии в состоянии клинической смерти.
Позднее на место прибыл СОБР Росгвардии. Во время штурма они обнаружили подозреваемого с уже простреленной головой. Вероятно, он пытался покончить с собой.
По данным местных СМИ, в момент стрельбы в квартире также была мать стрелявшего. Позднее она выбежала на улицу. Известно, что стрельбу мужчина открыл после того, как ему позвонила супруга. Она сообщила, что на даче что-то нашли.
Очевидцы сообщали про крики и госпитализированную на скорой женщину. Самого стрелка на реанимобиле отправили в Покровскую больницу. Мужчина находился в критическом состоянии в состоянии клинической смерти.
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