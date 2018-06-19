«Кричали от страха»: застрявшая на аттракционе жительница Новосибирска рассказала о спасении

Головокружительным — в буквальном смысле этого слова — оказался аттракцион в Новосибирске. Посетители карусели зависли в воздухе. После того как в Сети появилось видео с перевернутой кабинкой, инцидентом заинтересовались сотрудники Следственного комитета. Они начали проверку.
Карусель с названием «360 градусов» неожиданно вышла из строя. Все, кто находился в кабине — а это семь человек, — повисли вниз головой. В первые секунды отдыхающие предположили, что такова задумка организаторов. Но карусель замерла надолго. Тогда стало ясно: это — незапланированная часть шоу. Люди кричали от страха и звали на помощь. Требовали у сотрудников немедленно починить механизм.
Семь минут — столько провисели в воздухе гости парка развлечений. Это время им, конечно, показалось вечностью. Они элементарно не могли — да и боялись — пошевелиться. Некоторые даже жаловались на то, что им трудно дышать: ремни безопасности сдавили грудь. С каждой минутой шум и неразбериха вокруг только нарастали. В конце концов на помощь застрявшим в воздухе ринулись несколько мужчин. Они прокрутили конструкцию вручную, и карусель наконец-то опустилась на землю.
Анжела Ладина находилась в той злополучной кабине вместе с подругой. Говорит: видела, как отлетела деталь, а спустя минуту аттракцион замер.
Анжела Ладина, пострадавшая: «Когда отлетела какая-то шестеренка, сам оператор начал бегать, сам напугался, нам стало страшно, мы начали кричать, звать на помощь, потом мужчины прибежали и начали крутить эту железяку, в итоге мы опустились вниз. После того как мы оказались на земле, у нас очень болела голова и тряслись руки».
Это не первый инцидент с аттракционом за последний месяц, уверяют местные жители. На прошлой неделе колесо якобы наоборот не могло остановиться: не срабатывал тормоз. Был ли проведен технический осмотр после того инцидента и что спровоцировало новые неполадки, станет ясно после заключения экспертов.
Следователи опрашивают оператора аттракциона, который по правилам обязан следить за каруселью и сообщать о любых неисправностях руководству. Не исключено, что соответствующий сигнал поступал, но директор мог проигнорировать подчиненного. Еще одна причина, которая также могла спровоцировать ЧП, — сбой электроснабжения. На время проверки работа парка частично приостановлена.
Семь минут — столько провисели в воздухе гости парка развлечений. Это время им, конечно, показалось вечностью. Они элементарно не могли — да и боялись — пошевелиться. Некоторые даже жаловались на то, что им трудно дышать: ремни безопасности сдавили грудь. С каждой минутой шум и неразбериха вокруг только нарастали. В конце концов на помощь застрявшим в воздухе ринулись несколько мужчин. Они прокрутили конструкцию вручную, и карусель наконец-то опустилась на землю.
Анжела Ладина находилась в той злополучной кабине вместе с подругой. Говорит: видела, как отлетела деталь, а спустя минуту аттракцион замер.
Анжела Ладина, пострадавшая: «Когда отлетела какая-то шестеренка, сам оператор начал бегать, сам напугался, нам стало страшно, мы начали кричать, звать на помощь, потом мужчины прибежали и начали крутить эту железяку, в итоге мы опустились вниз. После того как мы оказались на земле, у нас очень болела голова и тряслись руки».
Это не первый инцидент с аттракционом за последний месяц, уверяют местные жители. На прошлой неделе колесо якобы наоборот не могло остановиться: не срабатывал тормоз. Был ли проведен технический осмотр после того инцидента и что спровоцировало новые неполадки, станет ясно после заключения экспертов.
Следователи опрашивают оператора аттракциона, который по правилам обязан следить за каруселью и сообщать о любых неисправностях руководству. Не исключено, что соответствующий сигнал поступал, но директор мог проигнорировать подчиненного. Еще одна причина, которая также могла спровоцировать ЧП, — сбой электроснабжения. На время проверки работа парка частично приостановлена.
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