Избитая подругой школьница из Владивостока рассказала об отношениях с обидчицей

По факту жестокого избиения школьницы во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело и теперь будут разбираться в причинах конфликта двух подруг. Сейчас они изучают запись потасовки. Увиденное оставляет тяжелый осадок:
14-летнюю девочку сбила с ног сверстница и наносила удар за ударом. А потом поставила на колени и требовала извиниться.
Глядя на видео драки, сложно поверить в то, что еще недавно они считались лучшими подругами. Что стало причиной ссоры, которая закончилась избиением, теперь выясняют правоохранители. Но удары были жестокими. Руками, ногами — школьница словно не могла остановиться. Ее жертва не плакала, не просила остановиться, а молча старалась хотя бы укрыть лицо. Все произошло около остановки общественного транспорта, но в тот момент там не оказалось взрослых, способных вмешаться.
Полицейским уже удалось установить имена участников потасовки. На нескольких фото нападавшей девушки в соцсетях ее руки перемотаны специальными бинтами. Судя по подписи «на тренировке», нападавшая всерьез увлекалась единоборствами. Поэтому она знала, как сделать больнее.
Когда 14-летняя пострадавшая была уже не в силах даже закрыться от многочисленных ударов, ее мучительница решила весьма своеобразным способом проявить сострадание. Она помогла ей встать на колени и заставила извиниться. Сейчас пострадавшая школьница практически не выходит из дома. Не столько из-за синяков — она не может смириться с предательством подруги.
Пострадавшая: «Она мне была как сестра, я ее знала четыре года. Мне сейчас больше даже больно не физически, а душевно. На теле были синяки всего лишь и какая-то травма у виска».
Говоря о полученных травмах, она явно пытается скрыть правду и будто оправдывает бывшую подругу. Об инциденте стало известно благодаря тому самому ролику, который подростки сами и опубликовали в Интернете. Там его не оставили без внимания тысячи пользователей и сотрудники СК.
Как уже удалось выяснить следователям, школьница, которую подозревают в преступлении, уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Она уже состоит на учете в ПДН. И на сей раз, уверены сыщики, воспитательной беседой обойтись точно не получится.
Полицейским уже удалось установить имена участников потасовки. На нескольких фото нападавшей девушки в соцсетях ее руки перемотаны специальными бинтами. Судя по подписи «на тренировке», нападавшая всерьез увлекалась единоборствами. Поэтому она знала, как сделать больнее.
Когда 14-летняя пострадавшая была уже не в силах даже закрыться от многочисленных ударов, ее мучительница решила весьма своеобразным способом проявить сострадание. Она помогла ей встать на колени и заставила извиниться. Сейчас пострадавшая школьница практически не выходит из дома. Не столько из-за синяков — она не может смириться с предательством подруги.
Пострадавшая: «Она мне была как сестра, я ее знала четыре года. Мне сейчас больше даже больно не физически, а душевно. На теле были синяки всего лишь и какая-то травма у виска».
Говоря о полученных травмах, она явно пытается скрыть правду и будто оправдывает бывшую подругу. Об инциденте стало известно благодаря тому самому ролику, который подростки сами и опубликовали в Интернете. Там его не оставили без внимания тысячи пользователей и сотрудники СК.
Как уже удалось выяснить следователям, школьница, которую подозревают в преступлении, уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Она уже состоит на учете в ПДН. И на сей раз, уверены сыщики, воспитательной беседой обойтись точно не получится.
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