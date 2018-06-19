Казанские пенсионерки сшили из лоскутков портреты Неймара и Роналду

Чемпионат мира по футболу продолжается в российских городах. За событиями на мундиале сейчас следит и стар и млад. Пенсионерки из Казани своими руками создали целую галерею произведений лоскутного шитья, полностью посвященную футболу.
Это более десятка авторских работ, сшитых из кусочков ткани в одну мозаику. Среди них — изображения эмблемы чемпионата, флагов стран-участниц и, конечно, звезд мирового футбола — Неймара и Роналду.
Ирек Шарипов, директор дома дружбы народов Татарстана: «У нас бабушки тоже интересуются футболом и отразили это в своем творчестве. Они члены клуба лоскутного шитья и очень живо откликаются на мировые события, в том числе и на спортивные».
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Казань примет матчи группового этапа Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня), Южная Корея — Германия (27 июня). Также в городе пройдут один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).
Ирек Шарипов, директор дома дружбы народов Татарстана: «У нас бабушки тоже интересуются футболом и отразили это в своем творчестве. Они члены клуба лоскутного шитья и очень живо откликаются на мировые события, в том числе и на спортивные».
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Казань примет матчи группового этапа Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня), Южная Корея — Германия (27 июня). Также в городе пройдут один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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