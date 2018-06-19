    ФАС: цены на бензин стабилизировались

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    ФАС: цены на бензин стабилизировались

    ФАС: цены на бензин стабилизировались

    Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, выступая в Совфеде, прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.

    По его мнению, цены на бензин стабилизировались после некоторого роста в первую неделю июня и снижения во вторую неделю месяца, передает ТАСС.

    Анатолий Голомолзин: «Сейчас ситуация с ценами стабилизировалась. Где-то в начале июня некоторый рост цен отмечался: вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизировались на рынке».

    Тема цен на бензин стала одной из центральных и во время недавней прямой линии с Владимиром Путиным. Президент назвал резкий рост стоимости топлива недопустимым.

    В правительстве заверили, что у них есть необходимые инструменты, чтобы не допустить рост цен до 100 рублей за литр, и заверили, что сценарий такого увеличения стоимости топлива невозможен.

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