ФАС: цены на бензин стабилизировались

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, выступая в Совфеде, прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.
По его мнению, цены на бензин стабилизировались после некоторого роста в первую неделю июня и снижения во вторую неделю месяца, передает ТАСС.
Анатолий Голомолзин: «Сейчас ситуация с ценами стабилизировалась. Где-то в начале июня некоторый рост цен отмечался: вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизировались на рынке».
Тема цен на бензин стала одной из центральных и во время недавней прямой линии с Владимиром Путиным. Президент назвал резкий рост стоимости топлива недопустимым.
В правительстве заверили, что у них есть необходимые инструменты, чтобы не допустить рост цен до 100 рублей за литр, и заверили, что сценарий такого увеличения стоимости топлива невозможен.
Анатолий Голомолзин: «Сейчас ситуация с ценами стабилизировалась. Где-то в начале июня некоторый рост цен отмечался: вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизировались на рынке».
Тема цен на бензин стала одной из центральных и во время недавней прямой линии с Владимиром Путиным. Президент назвал резкий рост стоимости топлива недопустимым.
В правительстве заверили, что у них есть необходимые инструменты, чтобы не допустить рост цен до 100 рублей за литр, и заверили, что сценарий такого увеличения стоимости топлива невозможен.
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