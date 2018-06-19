В Турции перевернулся автобус: не менее 45 пострадавших

Российские дипломаты выяснили, что среди пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Турции, нет наших соотечественников. В результат аварии пострадали не менее 45 человек.
Известно, что экспресс направлялся из курортного города Бодрум в Стамбул. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машина слетела с дороги в кювет и перевернулась.
Люди оказались заблокированы в салоне, чтобы покинуть его, им потребовалась помощь очевидцев. Те разбили стекла, вызвали спасателей и несколько бригад скорой.
С разными травмами туристов доставили в больницы. Местные СМИ сообщают, что два человека находятся в реанимации.
Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что, по предварительным данным, среди пострадавших нет граждан России, передает РИА Новости.
Люди оказались заблокированы в салоне, чтобы покинуть его, им потребовалась помощь очевидцев. Те разбили стекла, вызвали спасателей и несколько бригад скорой.
С разными травмами туристов доставили в больницы. Местные СМИ сообщают, что два человека находятся в реанимации.
Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что, по предварительным данным, среди пострадавших нет граждан России, передает РИА Новости.
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