    В Турции перевернулся автобус: не менее 45 пострадавших. дипломатия, ДТП, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Турции перевернулся автобус: не менее 45 пострадавших

    В Турции перевернулся автобус: не менее 45 пострадавших

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    В Турции перевернулся автобус: не менее 45 пострадавших

    В Турции перевернулся автобус: не менее 45 пострадавших

    В Турции перевернулся автобус: не менее 45 пострадавших

      Российские дипломаты выяснили, что среди пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Турции, нет наших соотечественников. В результат аварии пострадали не менее 45 человек.

      Известно, что экспресс направлялся из курортного города Бодрум в Стамбул. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машина слетела с дороги в кювет и перевернулась.

      Люди оказались заблокированы в салоне, чтобы покинуть его, им потребовалась помощь очевидцев. Те разбили стекла, вызвали спасателей и несколько бригад скорой.

      С разными травмами туристов доставили в больницы. Местные СМИ сообщают, что два человека находятся в реанимации.

      Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что, по предварительным данным, среди пострадавших нет граждан России, передает РИА Новости.

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