Благотворительная акция «Красная гвоздика» проходит в городах России

В преддверии 22 июня по всей России проходит акция «Красная гвоздика». Значки с изображением этого цветка волонтеры дарят в обмен на пожертвования. Собранные деньги идут на помощь ветеранам. Так, например, в Бурятии Республиканский клинический госпиталь получил в подарок современное оборудование на 10 миллионов рублей. Для многих пациентов появилась долгожданная надежда на восстановление.

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У хорошего хирурга должны быть золотые руки, соколиный глаз и высокотехнологичное оборудование. Первым и вторым сотрудники бурятского госпиталя ветеранов войн наделены с рождения, а вот «умную» аппаратуру получили на днях. И уже опробовали. Например, лапароскопическая стойка позволяет проводить операции через крошечные разрезы — врач при этом вооружен инструментами последнего поколения.



Такое оборудование стоит миллионы, но бурятские врачи получили его бесплатно — в дар от фонда «Память поколений» — единственной в России некоммерческой организации, которая помогает медицинским учреждениям для ветеранов войн и боевых действий.



Новое оборудование получил и госпиталь в Волгограде — аппаратуру для эндоскопии желудочно-кишечного тракта, ультразвуковой переносной сканер — всего на 3 миллиона рублей.



Герман Лановенко, врач волгоградского госпиталя ветеранов войн: «В нашем госпитале достаточно маломобильных пациентов, которые нуждаются в обследовании. С помощью этого нового оборудования теперь беспрепятственно можем делать УЗИ в любой палате, мы можем делать УЗИ в реанимации».



Всего за три года помощь от фонда получили более 50 госпиталей. Основную сумму удается собрать во время акции «Красная гвоздика» — она проходит в эти дни в 66 регионах России. За любое пожертвование волонтеры дарят «красную гвоздику» — значок по традиции прикалывают к груди 22 июня, в День памяти и скорби. Цель акции — помочь не только ветеранам, но и инвалидам, которые делают по заказу красные гвоздики.