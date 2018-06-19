    «Размечтался»: в Крыму и Совфеде ответили на слова экс-президента Украины о полуострове

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    «Размечтался»: в Крыму и Совфеде ответили на слова экс-президента Украины о полуострове

    «Размечтался»: в Крыму и Совфеде ответили на слова <nobr>экс-президента</nobr> Украины о полуострове

    Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия, по его мнению, может добровольно вернуть Крым Украине. На его слова уже отреагировали в Крыму и в Совфеде РФ.

    Экс-президент Украины считает, что развитие полуострова потребует колоссальных затрат и поэтому Россия якобы может не справиться и добровольно вернуть Крым под контроль Киева.

    Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Кравчук «размечтался» и на самом деле Украина должна была отдать Крым России еще в 1991 году.




    Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в свою очередь назвал заявление Кравчука бредом, передает РИА Новости.

    Сергей Аксёнов: «Это бред сумасшедшего».

    Он подчеркнул, что возврата полуострова Украине не будет никогда.

    Напомним, Крым воссоединился с РФ по итогам референдума в 2014 году. Однако Киев до сих пор отказывается признавать результаты голосования.

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