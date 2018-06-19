«Размечтался»: в Крыму и Совфеде ответили на слова экс-президента Украины о полуострове

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия, по его мнению, может добровольно вернуть Крым Украине. На его слова уже отреагировали в Крыму и в Совфеде РФ.
Экс-президент Украины считает, что развитие полуострова потребует колоссальных затрат и поэтому Россия якобы может не справиться и добровольно вернуть Крым под контроль Киева.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Кравчук «размечтался» и на самом деле Украина должна была отдать Крым России еще в 1991 году.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в свою очередь назвал заявление Кравчука бредом, передает РИА Новости.
Сергей Аксёнов: «Это бред сумасшедшего».
Он подчеркнул, что возврата полуострова Украине не будет никогда.
Напомним, Крым воссоединился с РФ по итогам референдума в 2014 году. Однако Киев до сих пор отказывается признавать результаты голосования.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Кравчук «размечтался» и на самом деле Украина должна была отдать Крым России еще в 1991 году.
Кравчук размечтался. На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 июня 2018 г.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в свою очередь назвал заявление Кравчука бредом, передает РИА Новости.
Сергей Аксёнов: «Это бред сумасшедшего».
Он подчеркнул, что возврата полуострова Украине не будет никогда.
Напомним, Крым воссоединился с РФ по итогам референдума в 2014 году. Однако Киев до сих пор отказывается признавать результаты голосования.
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