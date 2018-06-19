Жительница Кубани родила во время матча сборной России и назвала сына в честь Головина

У беременной жительницы Краснодарского края во время матча Россия — Саудовская Аравия 14 июня начались преждевременные роды.
Будущая мама сильно переживала за подопечных Станислава Черчесова, роды начались раньше поставленного срока. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на кубанских властей, ребенок появился на свет в последние минуты матча, закончившегося победой россиян, разгромивших сборную Саудовской Аравии (5:0).
Евгений Филиппов, министр здравоохранения Краснодарского края: «В одном из городов Краснодарского края одна пациентка, которая была беременна 36 недель, так переживала во время матча, болея за российскую команду, что у нее начались роды, и она родила в тот момент, когда завершился матч».
Министр также сообщил, что женщина назвала сына Александром в честь игрока сборной России Александра Головина, который ударом со штрафного поставил точку в матче открытия чемпионата мира.
Напомним, сегодня наша сборная сразится с египтянами в Санкт-Петербурге. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча Россия — Египет. Начало — в 21:00.
Евгений Филиппов, министр здравоохранения Краснодарского края: «В одном из городов Краснодарского края одна пациентка, которая была беременна 36 недель, так переживала во время матча, болея за российскую команду, что у нее начались роды, и она родила в тот момент, когда завершился матч».
Министр также сообщил, что женщина назвала сына Александром в честь игрока сборной России Александра Головина, который ударом со штрафного поставил точку в матче открытия чемпионата мира.
Напомним, сегодня наша сборная сразится с египтянами в Санкт-Петербурге. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча Россия — Египет. Начало — в 21:00.
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