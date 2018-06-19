    Новосибирцы пять минут висели вниз головой на сломавшемся аттракционе: видео. Новосибирск, Следственный комитет, аттракционы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовосибирцы пять минут висели вниз головой на сломавшемся аттракционе: видео

    Новосибирцы пять минут висели вниз головой на сломавшемся аттракционе: видео

    комментировать

    Новосибирцы пять минут висели вниз головой на сломавшемся аттракционе: видео

    Новосибирцы пять минут висели вниз головой на сломавшемся аттракционе: видео

      Аттракцион «360 градусов» сломался во время работы в Новосибирске. Отдыхающие несколько минут висели вниз головой.

      По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие. У посетителей, которые находились внутри аттракциона, остались синяки и ссадины от ремней на плечах.

      Пострадавшая: «Отлетело какое-то колесо, и мы в самом верху провисели вниз головой около 5 минут, пока мужчины не пришли на помощь и вручную не прокрутили конструкцию».

      В то же время в региональном СК сообщили, что никто из посетителей не пострадал. В ведомстве также отметили, что начали проверку по факту остановки аттракциона. Следователи опрашивают работников парка и очевидцев, передает ТАСС.


      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru