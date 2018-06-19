Новосибирцы пять минут висели вниз головой на сломавшемся аттракционе: видео

Аттракцион «360 градусов» сломался во время работы в Новосибирске. Отдыхающие несколько минут висели вниз головой.
По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие. У посетителей, которые находились внутри аттракциона, остались синяки и ссадины от ремней на плечах.
Пострадавшая: «Отлетело какое-то колесо, и мы в самом верху провисели вниз головой около 5 минут, пока мужчины не пришли на помощь и вручную не прокрутили конструкцию».
В то же время в региональном СК сообщили, что никто из посетителей не пострадал. В ведомстве также отметили, что начали проверку по факту остановки аттракциона. Следователи опрашивают работников парка и очевидцев, передает ТАСС.
Пострадавшая: «Отлетело какое-то колесо, и мы в самом верху провисели вниз головой около 5 минут, пока мужчины не пришли на помощь и вручную не прокрутили конструкцию».
В то же время в региональном СК сообщили, что никто из посетителей не пострадал. В ведомстве также отметили, что начали проверку по факту остановки аттракциона. Следователи опрашивают работников парка и очевидцев, передает ТАСС.
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