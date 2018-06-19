    Ушаков рассказал о содержании письменного послания Ким Чен Ына Путину

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    Ушаков рассказал о содержании письменного послания Ким Чен Ына Путину

    Ушаков рассказал о содержании письменного послания Ким Чен Ына Путину

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что содержало послание Ким Чен Ына, переданное Владимиру Путину.

    По словам Ушакова, в письме говорилось о намерении Северной Кореи поддерживать контакты с Россией, в том числе на высшем уровне. Но никакой конкретики по встрече Путина и Ким Чен Ына в послании не было.

    Юрий Ушаков: «Там говорилось о том, что мы будем поддерживать контакты, в том числе на высшем уровне, примерно так».

    Письмо лидера КНДР президенту Путину передал во время визита в Россию глава парламента Северной Кореи Ким Ён Нам.

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