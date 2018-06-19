    В Магадане музыканты поддержали российских футболистов песней. Египет, Магадан, музыка и музыканты, Санкт-Петербург, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Магадане музыканты поддержали российских футболистов песней

    В Магадане музыканты поддержали российских футболистов песней

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    В Магадане музыканты поддержали российских футболистов песней

    В Магадане музыканты поддержали российских футболистов песней

      Сборная России сыграет с Египтом сегодня вечером в Санкт-Петербурге. Следить за борьбой наших футболистов будет без преувеличения вся страна.

      К телевизорам готовы прильнуть даже жители Дальнего Востока, несмотря на то, что матч по местному времени придется на ранее утро. А в Магадане музыканты решили поддержать национальную сборную песней.

      НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча Россия — Египет. Начало — в 21:00.
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