В Магадане музыканты поддержали российских футболистов песней

Сборная России сыграет с Египтом сегодня вечером в
Санкт-Петербурге. Следить за борьбой наших футболистов будет без преувеличения вся страна.
К телевизорам готовы прильнуть даже жители Дальнего Востока, несмотря на то, что матч по местному времени придется на ранее утро. А в Магадане музыканты решили поддержать национальную сборную песней.
НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча Россия — Египет. Начало — в 21:00.
НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча Россия — Египет. Начало — в 21:00.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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