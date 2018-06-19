В Магадане музыканты поддержали российских футболистов песней

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

К телевизорам готовы прильнуть даже жители Дальнего Востока, несмотря на то, что матч по местному времени придется на ранее утро. А в Магадане музыканты решили поддержать национальную сборную песней.НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча Россия — Египет.