Доклад Минюста США по делу о почте Клинтон и ФБР не устроил никого

Американским сенаторам не дает покоя деятельность ФБР, которое по долгу службы не должно вмешиваться в политику, но
все-таки делает это. Генеральный инспектор американского Минюста долгое время проверял действия ФБР по делу о частной почте Хиллари Клинтон, которую бывший госсекретарь использовала для служебной переписки, и теперь выступил в Сенате. Выводы из доклада не устроили никого.
Доклад американского Минюста о том, как ФБР накануне президентских выборов проводило расследование дела об электронной почте Хиллари Клинтон, не устроил ни республиканцев с Трампом, ни демократов.
Документ подтвердил, что не два, а сразу пять агентов — это четверть следователей по делу Хиллари — негативно высказывались о Трампе и обсуждали, как его можно не пустить в Белый дом. Но сделанный вывод, что политические предпочтения агентов не сказались на результате, прозвучал так, словно Минюст не хочет выносить сор из вашингтонской избы и прикрывает ФБР.
Майкл Горовиц, генеральный инспектор Минюста США: «Несоответствующие политические заявления бросают тень на расследование и то, как ФБР его проводило, а также на само бюро. Мы нашли свидетельства, что старшие сотрудники ФБР были готовы предпринять действия, способные повлиять на политические перспективы одного из кандидатов в президенты. Но мы не нашли доказательств, что итог расследования стал результатом политической ангажированности».
Вышло как и в случае с обвинением самой Клинтон. Да, просчеты были, но повода для уголовного разбирательства нет. Республиканцев, впрочем, больше волнует другое. Агенты ФБР, один из которых даже писал коллеге, опасавшейся прихода Трампа в Белый дом: «Не волнуйся, мы его остановим», позже оказались главными действующими лицами в первом действии другого спектакля о расследовании так называемого российского вмешательства в выборы. Получается, что и этот сценарий вполне мог быть срежиссирован в ФБР.
Чак Грассли, глава комитета по юстиции США: «Трое этих агентов оказались в команде спецпрокурора Мюллера. Если бы мы не узнали об их политических взглядах, они бы продолжали расследовать деятельность кампании Трампа, они бы продолжали писать, как они ненавидят президента и всех, кто за него голосовал. Они бы продолжали разрабатывать планы, как его остановить».
При этом, отмечают республиканцы, для российского расследования выделили отдельного прокурора, а для дела Клинтон такого отказались назначать. Налицо разница в подходах, считают они.
Демократы, впрочем, слова доклада прочитали совершенно иначе. Они уверены, что ФБР наоборот, если кому и навредило, то самой Клинтон. Дело против нее открывали, закрывали, потом снова открывали. И все это обсуждалось в прессе накануне выборов. При этом о другом расследовании, связях кампании Трампа с Россией якобы не говорил никто.
Документ подтвердил, что не два, а сразу пять агентов — это четверть следователей по делу Хиллари — негативно высказывались о Трампе и обсуждали, как его можно не пустить в Белый дом. Но сделанный вывод, что политические предпочтения агентов не сказались на результате, прозвучал так, словно Минюст не хочет выносить сор из вашингтонской избы и прикрывает ФБР.
Майкл Горовиц, генеральный инспектор Минюста США: «Несоответствующие политические заявления бросают тень на расследование и то, как ФБР его проводило, а также на само бюро. Мы нашли свидетельства, что старшие сотрудники ФБР были готовы предпринять действия, способные повлиять на политические перспективы одного из кандидатов в президенты. Но мы не нашли доказательств, что итог расследования стал результатом политической ангажированности».
Вышло как и в случае с обвинением самой Клинтон. Да, просчеты были, но повода для уголовного разбирательства нет. Республиканцев, впрочем, больше волнует другое. Агенты ФБР, один из которых даже писал коллеге, опасавшейся прихода Трампа в Белый дом: «Не волнуйся, мы его остановим», позже оказались главными действующими лицами в первом действии другого спектакля о расследовании так называемого российского вмешательства в выборы. Получается, что и этот сценарий вполне мог быть срежиссирован в ФБР.
Чак Грассли, глава комитета по юстиции США: «Трое этих агентов оказались в команде спецпрокурора Мюллера. Если бы мы не узнали об их политических взглядах, они бы продолжали расследовать деятельность кампании Трампа, они бы продолжали писать, как они ненавидят президента и всех, кто за него голосовал. Они бы продолжали разрабатывать планы, как его остановить».
При этом, отмечают республиканцы, для российского расследования выделили отдельного прокурора, а для дела Клинтон такого отказались назначать. Налицо разница в подходах, считают они.
Демократы, впрочем, слова доклада прочитали совершенно иначе. Они уверены, что ФБР наоборот, если кому и навредило, то самой Клинтон. Дело против нее открывали, закрывали, потом снова открывали. И все это обсуждалось в прессе накануне выборов. При этом о другом расследовании, связях кампании Трампа с Россией якобы не говорил никто.
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