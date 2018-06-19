    Минтранс рекомендовал установить кондиционеры во всех российских автобусах. автобусы, Минтранс РФ, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинтранс рекомендовал установить кондиционеры во всех российских автобусах

    Минтранс рекомендовал установить кондиционеры во всех российских автобусах

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    Минтранс рекомендовал установить кондиционеры во всех российских автобусах

    Минтранс рекомендовал установить кондиционеры во всех российских автобусах

      Минтранс предписал установить кондиционеры и печки во всех российских автобусах, троллейбусах и маршрутках.

      Как сообщает сайт газеты «Известия», ведомство внесло поправки в стандарт обслуживания населения.

      Там подчеркивается, что комфортная температура в салоне должна поддерживаться в любое время года. Вместе с тем ведомство решило сократить количество тех, кто может ехать в общественном транспорте стоя, — не больше трех человек на квадратный метр, раньше речь шла о пяти.

      Все эти нововведения хоть и носят рекомендательный характер, но отмечается, что их выполнение будет критерием оценки работы перевозчиков. При этом эксперты отмечают: такие правила нужно сделать обязательными, ведь подчас автобусы переполнены, будто в этот момент ставится новый рекорд для Книги Гиннесса.

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