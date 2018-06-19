Самый старый орангутан на планете умер в Австралии

Самый старый орангутан на планете умер в зоопарке города Перт на юге Австралии в возрасте 62 лет.

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Как сообщается в пресс-релизе зоопарка, самка суматранского орангутана по кличке Пуан была усыплена в понедельник после осмотра ветеринаров из-за заболеваний, связанных со старением и негативно влиявших на качество ее жизни.



Представитель зоопарка: «Всегда сложно принимать такое решение для любого животного, но это было правильное решение и достойный конец для пожилой дамы».



Согласно документу, благодаря отличной медицинской помощи, которую оказывает зоопарк города Перт, Пуан смогла дожить до 62 лет, что превышает обычную продолжительность жизни ее вида на воле. В случае если орангутаны не подвергаются угрозам в дикой среде обитания, они редко пересекают порог в 50 лет.



В пресс-релизе отмечается, что в 2016 году Пуан была занесена в книгу рекордов Гиннеса как «самый старый суматранский орангутан в мире».



Также сообщается, что долгожительница стала матерью большого потомства: она родила 11 детей. На данный момент 54 потомка Пуан проживают в США, Европе, Океании и джунглях Суматры. Ее правнук Ньяру является последним на данный момент орангутаном, отпущенным на волю.



По данным зоопарка, Пуан (в переводе с индонезийского «леди») родилась на острове Суматра. В зоопарке Петры она жила с 31 декабря 1968 года. Пуан была подарена зоопарку султаном Джохора в обмен на некоторых австралийских животных. Пуан пережила своих двоих дочерей и четырех правнуков.