    СК завел дело после жестокого избиения школьницей сверстницы во Владивостоке

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    СК завел дело после жестокого избиения школьницей сверстницы во Владивостоке

    СК завел дело после жестокого избиения школьницей сверстницы во Владивостоке

    Уголовное дело возбуждено по факту заснятого на видео избиения девушки-подростка во Владивостоке.

    Ранее в соцсетях было размещено видео с избиением девушки. На ролике видно, как обидчица пинает ее ногами, плюет на нее, а затем избитая стоит на коленях и извиняется на камеру.

    Как сообщили в СУ СК по Приморскому краю, «после обнаружения в социальных сетях видео с избиением несовершеннолетней на остановке общественного транспорта „Краевая больница“ во Владивостоке возбуждено уголовное дело о побоях». Отмечается, что следователи установили личность нападавшей, допрашиваются свидетели инцидента.

    По данным краевого СУ СК, потерпевшей 14 лет. Школьница, подозреваемая в избиении девочки, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Инцидент произошел еще в начале июня, однако широкую огласку получил только сейчас.

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