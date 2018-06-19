СК завел дело после жестокого избиения школьницей сверстницы во Владивостоке

Уголовное дело возбуждено по факту заснятого на видео избиения девушки-подростка во Владивостоке.

Ранее в соцсетях было размещено видео с избиением девушки. На ролике видно, как обидчица пинает ее ногами, плюет на нее, а затем избитая стоит на коленях и извиняется на камеру.



Как сообщили в СУ СК по Приморскому краю, «после обнаружения в социальных сетях видео с избиением несовершеннолетней на остановке общественного транспорта „Краевая больница“ во Владивостоке возбуждено уголовное дело о побоях». Отмечается, что следователи установили личность нападавшей, допрашиваются свидетели инцидента.



По данным краевого СУ СК, потерпевшей 14 лет. Школьница, подозреваемая в избиении девочки, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Инцидент произошел еще в начале июня, однако широкую огласку получил только сейчас.