«Шикарная буря»: ураган вырывал деревья с корнем в Барнауле

: «Порывы были очень сильные, ломало ветки, есть упавшие деревья, оторванные рекламные конструкции, были порывы на электросетях — часть энергоснабжения уже восстановили. Одно дерево упало на автомобиль, однако глобальных разрушений не было».Очевидцы пишут соцсетях, что гроза на Барнаул налетела внезапно, хотя о непогоде предупреждали заранее. Местные жители публикуют сегодня фотографии ночной грозы и ее последствий.: «Буря прям шикарная была! У соседа забор свалило и крышу завернуло) А молнии… Такая красота!».