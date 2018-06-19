    «Шикарная буря»: ураган вырывал деревья с корнем в Барнауле

    комментировать

    «Шикарная буря»: ураган вырывал деревья с корнем в Барнауле

    «Шикарная буря»: ураган вырывал деревья с корнем в Барнауле

    В Алтайском крае ликвидируют последствия ночного урагана. В столице региона порывы ветра повалили деревья, оторвали рекламные конструкции и нарушили электроснабжение.

    Мэрия Барнаула: «Порывы были очень сильные, ломало ветки, есть упавшие деревья, оторванные рекламные конструкции, были порывы на электросетях — часть энергоснабжения уже восстановили. Одно дерево упало на автомобиль, однако глобальных разрушений не было».

    Очевидцы пишут соцсетях, что гроза на Барнаул налетела внезапно, хотя о непогоде предупреждали заранее. Местные жители публикуют сегодня фотографии ночной грозы и ее последствий.




    Рада Чубарова: «Буря прям шикарная была! У соседа забор свалило и крышу завернуло) А молнии… Такая красота!».

    Новости по теме

    Лето-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru