Юные жители Твери могут лишиться возможности заниматься парусным спортом

В Твери воспитанникам детской парусной школы приходится в буквальном смысле выплывать. Этот олимпийский вид спорта в области собираются исключить из списка базовых. Это означает, что сотни юных яхтсменов лишатся федерального финансирования, а следовательно, и будущего, ведь парусный спорт требует огромных затрат.

Мнения о судьбе тверской яхтенной школы расходятся. Дети весьма круто гоняют под парусом, а представители школы считают, что их хотят вынудить закрыться. Со следующего года тверская парусная школа исключается из списка базовых видов спорта — это компетенция областного комитета по спорту, и это означает лишение федерального финансирования. Там и так было очень мало денег, но хоть что-то. А в яхтинге много затрат: и паруса рвутся, и такелаж.



Сергей Царьков, член родительского комитета парусной школы: «Убедить нас, что наш спорт будет финансироваться в дальнейшем, когда этого не было на протяжении нескольких лет. Основная затратная часть состояла из зарплаты тренеров, и ничего не закупалось, матчасть требует обновления».



Тверские власти обещают парусной школе большое и светлое будущее. Хотя на воде этому мало кто верит, считая, что у яхтенной школы просто хотят отнять обихоженное место. Вроде бы Волга большая река, но на всех похоже, не хватает. Чиновники спорткомитета считают юных тверских яхтсменов недостаточно выдающимися. И это серьезный критерий. В спорте такое часто бывает: дело не в том, как выступать, дело в том, как судить. И тут мнения могут очень сильно расходиться. В спорткомитете считают, что школа не дает результатов.



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