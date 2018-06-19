Посольство России отказало США в праве требовать освобождения осужденных

Российское посольство в Вашингтоне выступило с официальным заявлением после призыва Госдепа США освободить политзаключенных в РФ.
Как сообщается на странице дипмиссии в Facebook, американские власти не имеют морального права обвинять РФ и требовать освобождения осужденных в соответствии за различные тяжкие преступления.
Посольство РФ в США: «Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет. Тем более, когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах».
Дипмиссия таким образом отреагировала на призыв начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт немедленно освободить политзаключенных в РФ.
Российские дипломаты также в своем официальном заявлении подчеркнули, что РФ «отвергает любые попытки вмешательства» в свои внутренние дела. В посольстве отметили, что перечисленные Науэрт «фигуранты осуждены в том числе за терроризм».
Посольство РФ в США: «Разве могут быть оправдания террористической деятельности? Разве на территории США это допускается? Не могут быть террористы „плохими“ в США и „хорошими“ — в России. Так мы никогда не победим терроризм».
Также в дипмиссии упомянули неправомерно осужденных в США. К. В. Ярошенко и В. А. Бута, дипломаты подчеркнули, что настаивают на их возвращении на родину.
Посольство РФ в США: «Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет. Тем более, когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах».
Дипмиссия таким образом отреагировала на призыв начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт немедленно освободить политзаключенных в РФ.
Российские дипломаты также в своем официальном заявлении подчеркнули, что РФ «отвергает любые попытки вмешательства» в свои внутренние дела. В посольстве отметили, что перечисленные Науэрт «фигуранты осуждены в том числе за терроризм».
Посольство РФ в США: «Разве могут быть оправдания террористической деятельности? Разве на территории США это допускается? Не могут быть террористы „плохими“ в США и „хорошими“ — в России. Так мы никогда не победим терроризм».
Также в дипмиссии упомянули неправомерно осужденных в США. К. В. Ярошенко и В. А. Бута, дипломаты подчеркнули, что настаивают на их возвращении на родину.
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