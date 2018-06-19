В Таиланде впервые за девять лет казнили преступника

Впервые с 2009 года в Таиланде был приведен в исполнение смертный приговор.
Осужденный за убийство преступник был казнен в расположенной в столице тюрьме строгого режима. Это первый случай применения смертельной инъекции в королевстве с 2009 года, сообщает ТАСС.
26-летний Тирасак Лонджи был осужден за ограбление и убийство, которые совершил в июле 2012 года. Он 24 раза ударил свою жертву ножом, после этого забрал мобильный телефон и бумажник погибшего.
26-летний Тирасак Лонджи был осужден за ограбление и убийство, которые совершил в июле 2012 года. Он 24 раза ударил свою жертву ножом, после этого забрал мобильный телефон и бумажник погибшего.
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