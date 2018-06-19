    Салах заявил о готовности к матчу с Россией на ЧМ-2018

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    • Фото: Reuters © 2018, Darren Staples
    Салах заявил о готовности к матчу с Россией на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Салах заявил о готовности к матчу с Россией на ЧМ-2018

    Салах заявил о готовности к матчу с Россией на <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Reuters © 2018, Darren Staples

    • Миллионы российских болельщиков сегодня предвкушают вторую игру нашей сборной в групповом этапе. После убедительной победы над Саудовской Аравией, соперниками россиян станет команда Египта.

    Наши футболисты в Петербурге уже приступили к усиленным тренировкам. Тем более, что наставник египтян подтвердил — в этом матче на поле выйдет легендарный форвард Мохамед Салах. В мае футболист получил травму и не участвовал в прошлую пятницу игре с Уругваем.

    Сам Салах в своем Instagram написал, что полностью готов к встрече со сборной России.

    А вот полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в первой встрече, на поле сегодня не выйдет. Присоединиться к команде он сможет не ранее стадии плей-офф.

    Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча Россия — Египет.

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