Салах заявил о готовности к матчу с Россией на ЧМ-2018

Миллионы российских болельщиков сегодня предвкушают вторую игру нашей сборной в групповом этапе. После убедительной победы над Саудовской Аравией, соперниками россиян станет команда Египта.
Наши футболисты в Петербурге уже приступили к усиленным тренировкам. Тем более, что наставник египтян подтвердил — в этом матче на поле выйдет легендарный форвард Мохамед Салах. В мае футболист получил травму и не участвовал в прошлую пятницу игре с Уругваем.
Сам Салах в своем Instagram написал, что полностью готов к встрече со сборной России.
А вот полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в первой встрече, на поле сегодня не выйдет. Присоединиться к команде он сможет не ранее стадии плей-офф.
Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча Россия — Египет.
Сам Салах в своем Instagram написал, что полностью готов к встрече со сборной России.
А вот полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в первой встрече, на поле сегодня не выйдет. Присоединиться к команде он сможет не ранее стадии плей-офф.
Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча Россия — Египет.
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