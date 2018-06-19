    Праздник вокруг: иностранные болельщики благодарят россиян за гостеприимство. фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПраздник вокруг: иностранные болельщики благодарят россиян за гостеприимство

    Праздник вокруг: иностранные болельщики благодарят россиян за гостеприимство

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    Праздник вокруг: иностранные болельщики благодарят россиян за гостеприимство

    Праздник вокруг: иностранные болельщики благодарят россиян за гостеприимство

      Праздник футбола в России ощущается не только на стадионах, но и на улицах и в общественном транспорте. Футбольные фанаты заполнили социальные сети отзывами о русском гостеприимстве и добродушии. Болельщики со всего мира радуют глаз яркими образами.

      Болельщики со всего мира радуют глаз яркими образами. Национальная принадлежность щедро и бесстрашно выражается всеми доступными способами — от макияжа до костюмов и париков.

      Египетские клафты, шлемы скандинавских викингов, мексиканские сомбреро, перья, рога, колпаки — все это напоминает веселый карнавал, даже если кому-то после финала игры приходится погрустить.

      Некоторые страны подготовились к чемпионату еще до начала. Хор исландских фэнов, распевающий «Калинку-малинку» на родном утесе, покорил наши соцсети. Пользователи активно репостят его, сопровождая теплыми словами поддержки.

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