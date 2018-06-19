МВД Боснии остановило 200 мигрантов при попытке незаконно пересечь границу с Хорватией

Погранслужба Боснии и Герцеговины задержала двести нелегалов, которые пытались проникнуть в Евросоюз.
Из-за огромного наплыва беженцев власти страны закрыли границу с соседней Хорватией.
Ситуация обостряется с каждым днем. На границе постоянно вспыхивают столкновения. По так называемому «балканскому маршруту» тысячи людей пытаются проникнуть в Германию, где из-за этого уже начался политический кризис.
Чтобы решить проблему беженцев у Ангелы Меркель есть всего две недели. В противном случае глава МВД страны Хорст Зеехофер пообещал, что начнет высылать приезжих.
А пока Ангела Меркель пытается разрешить кризис дипломатическим путем и заявляет, что односторонний демарш Германии может разрушить европейское единство, Дональд Трамп особо не церемонится. Американский президент в очередной раз в пух и прах раскритиковал миграционную политику Евросоюза.
Дональд Трамп, президент США: «Соединённые Штаты не превратятся в лагерь для мигрантов и в изолятор для беженцев. Посмотрите, что происходит в Европе и в других местах. Мы не можем допустить, чтобы то же самое произошло в США. Мы хотим безопасности и защиты для нашей страны».
Вопрос незваных гостей стал яблоком раздора в доме самого Трампа. Его жена Меланья выступила против разделения семей нелегалов после того, как американские телеканалы показали один из миграционных центров в штате Техас. Сотни детей, разлученных с семьями, спят в камерах на полу. Подобную практику уже осудил верховный комиссар ООН по делам беженцев. А представители погранслужбы США заявили, что «может это и клетки, но с детьми там не обращаются как с животными».
Чтобы решить проблему беженцев у Ангелы Меркель есть всего две недели. В противном случае глава МВД страны Хорст Зеехофер пообещал, что начнет высылать приезжих.
А пока Ангела Меркель пытается разрешить кризис дипломатическим путем и заявляет, что односторонний демарш Германии может разрушить европейское единство, Дональд Трамп особо не церемонится. Американский президент в очередной раз в пух и прах раскритиковал миграционную политику Евросоюза.
Дональд Трамп, президент США: «Соединённые Штаты не превратятся в лагерь для мигрантов и в изолятор для беженцев. Посмотрите, что происходит в Европе и в других местах. Мы не можем допустить, чтобы то же самое произошло в США. Мы хотим безопасности и защиты для нашей страны».
Вопрос незваных гостей стал яблоком раздора в доме самого Трампа. Его жена Меланья выступила против разделения семей нелегалов после того, как американские телеканалы показали один из миграционных центров в штате Техас. Сотни детей, разлученных с семьями, спят в камерах на полу. Подобную практику уже осудил верховный комиссар ООН по делам беженцев. А представители погранслужбы США заявили, что «может это и клетки, но с детьми там не обращаются как с животными».
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