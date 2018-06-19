СМИ сообщили о намерении Ким Чен Ына посетить Китай 19 июня

Северокорейский Ким Чен Ын планирует 19 июня совершить визит в Китай и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
По информации издания Nikkei Asian Review, среди тем возможной встречи результаты саммита с американским лидером Дональдом Трампом в Сингапуре, а также стратегия дальнейших переговоров.
Уточняется, что лидер Северной Кореи прилетит столицу КНР Пекин. В настоящий момент ведется подготовка по обеспечению безопасности главы КНДР.
Напомним, 12 июня в Сингапуре прошли переговоры между главами США и КНДР. Ее результатом стало подписание документа, в котором стороны условились установить двусторонние отношения в новом формате, в частности, обменяться визитами. Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
Уточняется, что лидер Северной Кореи прилетит столицу КНР Пекин. В настоящий момент ведется подготовка по обеспечению безопасности главы КНДР.
Напомним, 12 июня в Сингапуре прошли переговоры между главами США и КНДР. Ее результатом стало подписание документа, в котором стороны условились установить двусторонние отношения в новом формате, в частности, обменяться визитами. Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
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