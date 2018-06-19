«Окружили колючей проволокой»: Захарова рассказала, как Запад обманул Россию

После окончания холодной войны Россия полностью открылась Западу, а он обманул ее доверие. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet Захарова рассказала, что Россия не хочет конфликтов. Москву интересуют только культурные и торговые связи с западными странами.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили, — мы сделали это сами. Никто к нам не вторгался, просто Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец холодной войне. Вот мы и открылись, а вы нас обманули. Вы ответили нам, окружив колючей проволокой. Мы хотим, чтобы можно было свободно ездить друг к другу в страны, хотим избавиться от визовых ограничений. Но нас постоянно отвергают! Это как с российскими подлодками в Швеции — все знают, что они есть, но никто их не видел. Через месяц после того, как весь шведский народ напугали, СМИ пишут пару строчек, что „подлодками“ оказалось что-то другое».
Захарова также объяснила, что демонстрация вооружений не является проявлением агрессии со стороны России.
Мария Захарова: «Теперь мы показываем всем: „Даже не думайте на нас снова нападать“. После того, как мы потеряли 20 миллионов человек во Второй мировой войне, у нас есть право всем это демонстрировать для того, чтобы этого не повторилось».
Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, рассказал, как в сложившихся условиях можно поддерживать рациональный диалог с Западом. Глава государства отметил, что давление со стороны Запада закончится, когда станет понятно, что их действия контрпродуктивны.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили, — мы сделали это сами. Никто к нам не вторгался, просто Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец холодной войне. Вот мы и открылись, а вы нас обманули. Вы ответили нам, окружив колючей проволокой. Мы хотим, чтобы можно было свободно ездить друг к другу в страны, хотим избавиться от визовых ограничений. Но нас постоянно отвергают! Это как с российскими подлодками в Швеции — все знают, что они есть, но никто их не видел. Через месяц после того, как весь шведский народ напугали, СМИ пишут пару строчек, что „подлодками“ оказалось что-то другое».
Захарова также объяснила, что демонстрация вооружений не является проявлением агрессии со стороны России.
Мария Захарова: «Теперь мы показываем всем: „Даже не думайте на нас снова нападать“. После того, как мы потеряли 20 миллионов человек во Второй мировой войне, у нас есть право всем это демонстрировать для того, чтобы этого не повторилось».
Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, рассказал, как в сложившихся условиях можно поддерживать рациональный диалог с Западом. Глава государства отметил, что давление со стороны Запада закончится, когда станет понятно, что их действия контрпродуктивны.
Комментарии