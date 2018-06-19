    Два человека погибли в результате стрельбы в Швеции

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    Два человека погибли в результате стрельбы в Швеции

    Два человека погибли в результате стрельбы в Швеции

    Двое пострадавших в результате стрельбы в шведском городе Мальмё скончались в больнице. Об этом сообщили в местной полиции.

    По данным правоохранителей, жертвами стрельбы в центре Мальмё стали 18-летний и 29-летний мужчины.

    По предварительной информации, происшествие не рассматривается как теракт. Информации о личности нападавшего в данный момент нет.

    Напомним, неизвестный открыл стрельбу на улице Дротнингаттан в Мальмё вечером 18 июня. Очевидцы сообщили о 15 — 20 выстрелах из автоматического оружия. В результате инцидента ранения получили пять человек, они были госпитализированы.

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