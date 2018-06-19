От Богдана до Майдана: каким будет украинско-российское будущее

В Киеве зазвучали обвинения в адрес Европы. Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что Брюссель умышленно загоняет Украину в долговую кабалу. И заявление это прозвучало в исторически значимый день — 370 лет назад, во время войны против Речи Посполитой, гетман Богдан Хмельницкий отправил русскому царю послание с просьбой принять гетманщину в состав России. Может ли это событие получить историческую параллель в современности?

Хмельницкий остается на Украине национальным героем. Практически в каждом райцентре стоят памятники освободителю от польского рабства, в каждом городе и деревне есть улица его имени. Его портрет печатают на денежных купюрах, а орден Хмельницкого вручают за подвиги. Но как же это стыкуется — герой Незалежной, на сотни лет объединивший Украину с Россией, которую сам называл старшим братом? Эксперты говорят — просто у Украины нет другого героя такого масштаба. А при выборе между Хмельницким или Бандерой подавляющее большинство выбирает первого — и властями приходится с этим считаться.



Украину и Россию сейчас связывает договор о «дружбе, сотрудничестве и партнерстве», ратифицированный 20 лет назад. Каждые 10 лет действие этого документа продлевается, и потребуется решение одной из сторон, чтобы его расторгнуть. Киев постоянно грозится разорвать соглашение, но угрозы так и остаются словами. Замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил это тем, что договор — хорошее основание для иска против России в международные суды, но и этого по-прежнему нет.



Между тем, по данным опроса, проведенного Киевским институтом социологии, 45% украинцев относятся к россиянам положительно и выступают за восстановление дружественных связей. По данным ВЦИОМ, на возвращение дружеских отношений с Украиной надеется подавляющее число россиян — почти 80%. Но возможно ли это в нынешних политических условиях?



Сейчас, когда Европа охладела к сближению с Киевом и медлит с обещанными кредитами, тихо, незаметно для общественности, Украина увеличивает торговые отношения с Россией. Несмотря на грозные заявления президента Порошенко, товарооборот вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, превысив 10 млрд долларов. Украинцы стали чаще ездить к нам на заработки и даже отдыхать — в Крым. И многие уже ждут нового Хмельницкого.



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