США и Южная Корея решили приостановить совместные военные учения

Вашингтон и Сеул решили отложить запланированные на август совместные военные учения на Корейском полуострове. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Южной Кореи.
Из сообщения Минобороны Южной Кореи: «Южная Корея и США решили приостановить все мероприятия по планированию учений Ulchi Freedom Guardian, которые планировалось провести в августе».
В сообщении ведомства уточняется, что Сеул и Вашингтон «планируют продолжить консультации о принятии дополнительных мер», передает агентство «Рёнхап».
В Пентагоне эту информацию подтвердили.
Напомним, после саммита в Сингапуре 12 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит проведение совместных военных учений с Южной Кореей, пока переговоры с Пхеньяном будут идти в «правильном» направлении.
В сообщении ведомства уточняется, что Сеул и Вашингтон «планируют продолжить консультации о принятии дополнительных мер», передает агентство «Рёнхап».
В Пентагоне эту информацию подтвердили.
Напомним, после саммита в Сингапуре 12 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит проведение совместных военных учений с Южной Кореей, пока переговоры с Пхеньяном будут идти в «правильном» направлении.
Комментарии