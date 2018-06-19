    США и Южная Корея решили приостановить совместные военные учения

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    • Фото: Reuters © 2018, Kim Hong-Ji
    США и Южная Корея решили приостановить совместные военные учения

    США и Южная Корея решили приостановить совместные военные учения

    США и Южная Корея решили приостановить совместные военные учения
  • Фото: Reuters © 2018, Kim Hong-Ji

    • Вашингтон и Сеул решили отложить запланированные на август совместные военные учения на Корейском полуострове. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Южной Кореи.

    Из сообщения Минобороны Южной Кореи: «Южная Корея и США решили приостановить все мероприятия по планированию учений Ulchi Freedom Guardian, которые планировалось провести в августе».

    В сообщении ведомства уточняется, что Сеул и Вашингтон «планируют продолжить консультации о принятии дополнительных мер», передает агентство «Рёнхап».

    В Пентагоне эту информацию подтвердили.

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    Напомним, после саммита в Сингапуре 12 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит проведение совместных военных учений с Южной Кореей, пока переговоры с Пхеньяном будут идти в «правильном» направлении.

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