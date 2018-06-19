    Птица попала в двигатель самолета сборной Саудовской Аравии. Саудовская Аравия, самолеты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПтица попала в двигатель самолета сборной Саудовской Аравии

    Птица попала в двигатель самолета сборной Саудовской Аравии

    1 комментарий
    Птица попала в двигатель самолета сборной Саудовской Аравии

    Птица попала в двигатель самолета сборной Саудовской Аравии

    Птица попала в двигатель самолета сборной Саудовской Аравии

      Футболисты сборной Саудовской Аравии прибыли в Ростов-на-Дону, где 20 июня проведут матч с командой Уругвая. При приземлении произошло нарушение штатной работы одного из двигателей самолета, на котором летели спортсмены.

      В соцсетях была опубликована видеозапись инцидента. На кадрах видно огонь под крылом вблизи двигателя воздушного судна. В авиакомпании «Россия» пояснили, что причиной инцидента могла стать попавшая в двигатель птица, передает «Интерфакс».

      Представитель авиакомпании: «При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. Безопасности пассажиров ничто не угрожало».

      В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время футболисты сборной Саудовской Аравии направляются в отель.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru