Птица попала в двигатель самолета сборной Саудовской Аравии

Футболисты сборной Саудовской Аравии прибыли в
Ростов-на-Дону, где 20 июня проведут матч с командой Уругвая. При приземлении произошло нарушение штатной работы одного из двигателей самолета, на котором летели спортсмены.
В соцсетях была опубликована видеозапись инцидента. На кадрах видно огонь под крылом вблизи двигателя воздушного судна. В авиакомпании «Россия» пояснили, что причиной инцидента могла стать попавшая в двигатель птица, передает «Интерфакс».
Представитель авиакомпании: «При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. Безопасности пассажиров ничто не угрожало».
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время футболисты сборной Саудовской Аравии направляются в отель.
Представитель авиакомпании: «При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. Безопасности пассажиров ничто не угрожало».
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время футболисты сборной Саудовской Аравии направляются в отель.
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