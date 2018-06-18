    В работе Youtube произошел сбой

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    В работе Youtube произошел сбой

    В работе Youtube произошел сбой

    Сбой произошел в работе видеохостинга YouTube в целом ряде стран. Об этом говорится на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работоспособность крупных интернет-ресурсов.

    Проблемы наблюдаются в европейской части России, в некоторых странах Европы, а также на севере США.

    По данным Downdetector, 59% пользователей Youtube жалуются на проблемы с просмотром видеороликов, 30% — на проблемы с доступом к сайту, еще 10% испытывают трудности с авторизацией.

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