В ОБСЕ назвали ситуацию в Донбассе самой напряженной с начала года

Количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе за последнюю неделю увеличилось на 70%. Об этом заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
Александр Хуг, замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ: «Что касается случаев нарушения режима прекращения огня, то их количество за минувшую неделю выросло на 70% по сравнению с предыдущей. По нашим наблюдениям, в четыре раза увеличилось количество вооружений, расположенных с нарушением линий отвода. Ответственность за эти нарушения, как я уже говорил, несут обе стороны».
По словам Хуга, увеличение числа нарушений режима прекращения огня фиксируется с середины мая, пишет «Коммерсант».
Александр Хуг: «И сейчас мы имеем дело с самой напряженной ситуацией с начала года. Но такие циклы вооруженного насилия мы уже наблюдали и раньше, что вновь подводит нас к выводу, что стороны обладают всеми возможностями управлять ситуацией на местах. Во время праздников и по таким случаям, как начало учебного года или сбор урожая, количество нарушений перемирия снижается, но потом вновь растет».
Хуг заявил, что стороны удерживают вооружения в местах, где, согласно минским договоренностям, их быть не должно. А на зафиксированные миссией нарушения не реагируют.
Александр Хуг: «Это порождает безнаказанность, которая в конечном итоге влечет за собой дальнейшие нарушения».
Напомним, 11 июня состоялась первая за полтора года встреча глав МИД «нормандской четверки». Министры обсудили ситуацию в сфере безопасности в Донбассе и подтвердили незыблемость минских договоренностей. На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и призвал к быстрому выполнению договоренностей.
По словам Хуга, увеличение числа нарушений режима прекращения огня фиксируется с середины мая, пишет «Коммерсант».
Александр Хуг: «И сейчас мы имеем дело с самой напряженной ситуацией с начала года. Но такие циклы вооруженного насилия мы уже наблюдали и раньше, что вновь подводит нас к выводу, что стороны обладают всеми возможностями управлять ситуацией на местах. Во время праздников и по таким случаям, как начало учебного года или сбор урожая, количество нарушений перемирия снижается, но потом вновь растет».
Хуг заявил, что стороны удерживают вооружения в местах, где, согласно минским договоренностям, их быть не должно. А на зафиксированные миссией нарушения не реагируют.
Александр Хуг: «Это порождает безнаказанность, которая в конечном итоге влечет за собой дальнейшие нарушения».
Напомним, 11 июня состоялась первая за полтора года встреча глав МИД «нормандской четверки». Министры обсудили ситуацию в сфере безопасности в Донбассе и подтвердили незыблемость минских договоренностей. На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и призвал к быстрому выполнению договоренностей.
Комментарии