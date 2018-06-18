На петербургской набережной появился памятник знаменитому норвежскому полярнику

Сегодня в Петербурге открыли памятник исследователю Руалю Амундсену. Именно норвежец открыл миру Северный и Южный полюсы.

Бюст установили на набережной Лейтенанта Шмидта рядом с ледоколом «Красин». Это символично. Ведь 90 лет назад судно приняло участие в спасательной операции итальянских аэронавтов.



Норвежский путешественник также пытался помочь воздухоплавателям, но вместо подвига его ждала смерть. 18 июня 1928 года в местных газетах появилось официальное сообщение о том, что «трагическая судьба отняла у родной страны человека, которого все любят и почитают».



Почитали Амундсена и в Ленинграде. В 1975 году правительство Королевства Норвегия передало в дар скульптуру исследователя. До 1995 года она простояла во дворе Шереметьевского дворца, а потом монумент убрали в запасники музея городской скульптуры, где скульптура была недоступна для показа.



По словам директора Музея Мирового океана Светланы Сивковой, памятник удалось отреставрировать благодаря морскому техническому колледжу. А с установкой помогла депутат Государственной думы Елена Драпеко, которая сегодня присутствовала на торжественной церемонии.