    Британцы возложили цветы на Мамаевом кургане перед матчем с Тунисом. Великобритания, Волгоград, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБританцы возложили цветы на Мамаевом кургане перед матчем с Тунисом

    Британцы возложили цветы на Мамаевом кургане перед матчем с Тунисом

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    Британцы возложили цветы на Мамаевом кургане перед матчем с Тунисом

    Британцы возложили цветы на Мамаевом кургане перед матчем с Тунисом

      Английские и российские болельщики почтили память героев Сталинградской битвы.

      Фанаты возложили цветы на Мамаевом кургане в Волгограде. В церемонии также приняли участие заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл и глава Футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк.

      Сегодня вечером сборные Англии и Туниса проведут матч на стадионе «Волгоград Арена», который станет первым из четырех, который примет город на Волге в рамках чемпионата мира по футболу. Начало — в 21:00.

      22 июня в Волгограде состоится матч Нигерия — Исландия, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня — сборные Японии и Польши.

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