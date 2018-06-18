Британцы возложили цветы на Мамаевом кургане перед матчем с Тунисом

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Фанаты возложили цветы на Мамаевом кургане в Волгограде. В церемонии также приняли участие заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл и глава Футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк.Сегодня вечером сборные Англии и Туниса проведут матч на стадионе «Волгоград Арена», который станет первым из четырех, который примет город на Волге в рамках чемпионата мира по футболу. Начало — в 21:00.22 июня в Волгограде состоится матч Нигерия — Исландия, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня — сборные Японии и Польши.