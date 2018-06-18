В Ростове-на-Дону открылась газовая заправка для экологичных фанатских автобусов

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Такие заправки обслуживают экологически чистые автобусы, перевозящие болельщиков во время чемпионата мира по футболу. Только в Ростове таких автобусов 200, а всего их закуплено почти 1500.Для России это хорошая возможность продемонстрировать международному сообществу отношение к экологии и современным энергосберегающим технологиям.: «Процесс пошел, его трудно остановить, потому что люди стали понимать: это безопасно абсолютно, во много раз чище и, конечно, дешевле».По плану правительства, к 2020 году на газовое топливо переведут половину общественного транспорта в городах-миллионниках.