    В Ростове-на-Дону открылась газовая заправка для экологичных фанатских автобусов. автобусы, газ, Газпром, Ростов-на-Дону, фанаты, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ростове-на-Дону открылась газовая заправка для экологичных фанатских автобусов

    В Ростове-на-Дону открылась газовая заправка для экологичных фанатских автобусов

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    В Ростове-на-Дону открылась газовая заправка для экологичных фанатских автобусов

    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> открылась газовая заправка для экологичных фанатских автобусов

      Модернизированная газовая заправка открылась сегодня в Ростове-на-Дону. Участие в церемонии запуска принял председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

      Такие заправки обслуживают экологически чистые автобусы, перевозящие болельщиков во время чемпионата мира по футболу. Только в Ростове таких автобусов 200, а всего их закуплено почти 1500.

      Для России это хорошая возможность продемонстрировать международному сообществу отношение к экологии и современным энергосберегающим технологиям.

      Виктор Зубков: «Процесс пошел, его трудно остановить, потому что люди стали понимать: это безопасно абсолютно, во много раз чище и, конечно, дешевле».

      По плану правительства, к 2020 году на газовое топливо переведут половину общественного транспорта в городах-миллионниках.

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