Суд арестовал таксиста, сбившего болельщиков в центре Москвы

Таганский суд Москвы принял решение об аресте таксиста, который протаранил группу пешеходов на улице Ильинка в центре столицы.
По решению суда таксист Анарбек Уулу Чынгыз арестован на два месяца — до 16 августа, передает РИА Новости.
Наталья Ларина, судья: «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Чынгыза Анарбек уулу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 16 августа».
Сам таксист из Киргизии полностью признал вину в аварии и извинился перед пострадавшими и их родными. Он заявил, что раскаивается. По словам обвиняемого, на работу в такси он устроился месяц назад и работал на износ, чтобы расплатиться с долгами. Машина, на которой он возил клиентов, была арендована. Как он утверждает, перед наездом на пешеходом он не спал два дня и из-за сильной усталости перепутал педали.
Адвокат представил в суде письмо из посольства Киргизии в Москве. Дипломаты настаивали на том, чтобы наказание Анарбеку Уулу Чынгызу было избрано в административном режиме, а уголовное дело не возбуждалось. Также они просили не заключать его под стражу. Однако следствие в свою очередь просило об аресте подозреваемого, указывая на то, что он может уехать за границу, если не будет помещен под арест.
Анарбеку Уулу Чынгызу грозит максимум два года заключения и лишение водительских прав.
Напомним, авария произошла 16 июня на улице Ильинка. Водитель выехал на тротуар, где протаранил группу пешеходов. Пострадали восемь человек, в том числе граждане Мексики. Сам таксист попытался скрыться с места ДТП, но его задержали разгневанные очевидцы.
Наталья Ларина, судья: «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Чынгыза Анарбек уулу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 16 августа».
Сам таксист из Киргизии полностью признал вину в аварии и извинился перед пострадавшими и их родными. Он заявил, что раскаивается. По словам обвиняемого, на работу в такси он устроился месяц назад и работал на износ, чтобы расплатиться с долгами. Машина, на которой он возил клиентов, была арендована. Как он утверждает, перед наездом на пешеходом он не спал два дня и из-за сильной усталости перепутал педали.
Адвокат представил в суде письмо из посольства Киргизии в Москве. Дипломаты настаивали на том, чтобы наказание Анарбеку Уулу Чынгызу было избрано в административном режиме, а уголовное дело не возбуждалось. Также они просили не заключать его под стражу. Однако следствие в свою очередь просило об аресте подозреваемого, указывая на то, что он может уехать за границу, если не будет помещен под арест.
Анарбеку Уулу Чынгызу грозит максимум два года заключения и лишение водительских прав.
Напомним, авария произошла 16 июня на улице Ильинка. Водитель выехал на тротуар, где протаранил группу пешеходов. Пострадали восемь человек, в том числе граждане Мексики. Сам таксист попытался скрыться с места ДТП, но его задержали разгневанные очевидцы.
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