Судно перевернулось на озере в Индонезии: один человек погиб, около 60 пропали без вести

В Индонезии перевернулось судно, на борту которого находились порядка 80 человек. Большая часть пассажиров числится пропавшими без вести после крушения.
Крушение произошло на озере Тоба в индонезийской провинции Северная Суматра. В министерстве Индонезии по чрезвычайным ситуациям заявили, что по меньшей мере один человек погиб, около 60 пассажиров и членов экипажа числятся пропавшими без вести. Спасти из воды удалось 19 человек, передает ТАСС.
Озеро Тоба находится в жерле потухшего вулкана. Его размеры — 87 км в длину и 25 км в ширину, а максимальная глубина — 506 метров. Это крупнейший в мире водоем вулканического происхождения.
Озеро часто посещают туристы, которые приезжают в Индонезию. Но пока информации о том, были ли на борту перевернувшегося судна иностранцы, нет.
Озеро Тоба находится в жерле потухшего вулкана. Его размеры — 87 км в длину и 25 км в ширину, а максимальная глубина — 506 метров. Это крупнейший в мире водоем вулканического происхождения.
Озеро часто посещают туристы, которые приезжают в Индонезию. Но пока информации о том, были ли на борту перевернувшегося судна иностранцы, нет.
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