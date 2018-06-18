Футболисты сборной России просят болельщиков поддержать их на матче с Египтом

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

На поле вышли все участники нашей национальной команды за исключением Алана Дзагоева. Он не прилетел в Петербург из-за травмы, которую получил в матче против Саудовской Аравии.К игре футболисты готовились при пустых трибунах — тренировка прошла в закрытом от болельщиков режиме. Но присутствовавшие журналисты отметили приподнятое настроение участников сборной.Над партнерами по традиции подшучивал зенитовец Артём Дзюба. Позитивный настрой команды во время предматчевой пресс-конференции подтвердил и капитан сборной Игорь Акинфеев., капитан, вратарь сборной России по футболу: «Сейчас немножко полегче в этом плане. Надеюсь, дальше так и будет. Это зависит от нас. Мы будем стараться, чтобы и у ребят, и у всех болельщиков настроение тоже было хорошее. Это нужно нам. Нужно объединиться».Какие-либо прогнозы на предстоящий матч представители национальной сборной делать не стали. Но свои предположения выдвинули российские болельщики. Счет предсказывают совершенно разный, но выражают единодушную уверенность в победе своей команды.Отметим, что арену на Крестовском сборная Египта посетит уже сегодня вечером. Там у «фараонов» пройдет предматчевая тренировка.Сборные России и Египта в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу встретятся 19 июня на «Стадионе Санкт-Петербург». Начало матча — в 21:00. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию встречи.