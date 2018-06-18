Губернатор Севастополя отреагировал на продление санкций ЕС

Дмитрий Овсянников прокомментировал решение Совета ЕС продлить санкции против Крыма и Севастополя.
Губернатор Севастополя заявил, что задачи по развитию экономики региона будут выполнены, несмотря на продолжающееся санкционное давление со стороны Запада.
Дмитрий Овсянников: «Мы уверены в том, что справимся с задачами развития экономики».
Евросоюз сегодня продлил до 23 июня 2019 года действие санкций против Севастополя и Крыма. Они включают запрет на импорт и экспорт товаров, а также на инвестиции в Крыму.
Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Большинство жителей полуострова поддержали вхождение в состав РФ. Однако ЕС и Киев до сих пор не признали результаты голосования.
Дмитрий Овсянников: «Мы уверены в том, что справимся с задачами развития экономики».
Евросоюз сегодня продлил до 23 июня 2019 года действие санкций против Севастополя и Крыма. Они включают запрет на импорт и экспорт товаров, а также на инвестиции в Крыму.
Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Большинство жителей полуострова поддержали вхождение в состав РФ. Однако ЕС и Киев до сих пор не признали результаты голосования.
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