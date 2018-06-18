    На уборку Петербурга в дни ЧМ выделили три тысячи дворников. ЖКХ, мусор, Санкт-Петербург, футбол, цветы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа уборку Петербурга в дни ЧМ выделили три тысячи дворников

    На уборку Петербурга в дни ЧМ выделили три тысячи дворников

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    На уборку Петербурга в дни ЧМ выделили три тысячи дворников

    На уборку Петербурга в дни ЧМ выделили три тысячи дворников

      Комитет по благоустройству отчитался о своей работе в дни проведения чемпионата мира по футболу.

      Городские власти отчитались о цветочном оформлении Петербурга. Столь трепетное внимание к этой теме, конечно, связано с чемпионатом мира по футболу. Об этом свидетельствуют тематические клумбы и цветники, стилизованные под главный символ мундиаля — мяч.

      Улицы, скверы и площади в этом году украшает 8 миллионов цветов, что на 400 тысяч растений больше, чем в предыдущие годы. Также чиновники рапортовали об успешной уборке мусора.

      Судя по интонации главы комитета по благоустройству, убирают город с удовольствием. В процессе наведения чистоты задействованы 3 тысячи человек, которые трудятся в усиленном режиме уже с 9 июня.

      Так, в день первого матча чемпионата, сыгранного в Петербурге, работники коммунальных служб вывезли с городских территорий 500 кубометров отходов. Владимир Рублевский также отметил, что требования ФИФА по раздельному сбору мусора удачно пропагандирует метод, который никак не могут повсеместно ввести в Петербурге.

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