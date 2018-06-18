    На форуме урбанистов решают, как развивать Петербург, не разрушая историю. Санкт-Петербург, архитектура. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа форуме урбанистов решают, как развивать Петербург, не разрушая историю

    На форуме урбанистов решают, как развивать Петербург, не разрушая историю

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    На форуме урбанистов решают, как развивать Петербург, не разрушая историю

    На форуме урбанистов решают, как развивать Петербург, не разрушая историю

      Петербургские урбанисты рассуждают, как ценности и убеждения людей могут влиять на облик города.

      В Северной столице на форуме пространственного развития обсуждают перспективы перемен в архитектурных ландшафтах. В плотном графике дискуссий участники хотят поговорить о влиянии цифровых технологий и нового поколения на принципы управления мегаполисом, о возможности властей облегчать жизнь жителей и улучшать среду.

      Будто в качестве подтверждения заявленных тем комитет по охране памятников презентует гостям книгу о коде Петербурга. Издание рассказывает, как город меняет и воспитывает тех, кто в него попадает. Поучаствует, конечно, охранное ведомство и в дебатах об урбанистике и исторических ценностях.

      Оставаясь одним из самых консервативных городов в мире в вопросе сохранения наследия, Петербург смог уберечь огромную историческую агломерацию. Пусть и не без изъянов, но система охраны памятников является сегодня одной из самых жестких.

      Именно поэтому процессы развития и сохранения города всегда конфликтуют. Впрочем, грамотные ценители старого Петербурга, понимая неизбежность градостроительной эволюции, призывают создавать новую среду, не разрушая исторической.

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