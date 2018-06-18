Петербургский суд готовится арестовать напавшего с ножом на сторожа церкви

Суд Московского района сегодня должен избрать меру пресечения жителю Карелии, устроившему поножовщину в Чесменской церкви в Петербурге. Его обвиняют в покушении на убийство.

Несколько ударов 29-летний мужчина нанес сторожу храма 16 июня. Очевидцы сообщают, что нападавший вел себя неадекватно и атаковал охранника после того, как тот сделал ему замечание за то, что он пытался проникнуть за алтарь.



В итоге сторож получил ранения грудной клетки, предплечья и лица. В больнице состояние пострадавшего оценили как тяжелое. Владельца же холодного оружия нейтрализовали бойцы Росгвардии. При задержании он громко сопротивлялся.