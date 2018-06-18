В Петербурге приземлились первые чартеры с египетскими болельщиками

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Сегодня в Пулково приземлились два первых чартерных рейса из Каира. Египтяне выходят из здания петербургского аэропорта с уже приготовленными паспортами болельщиков. При этом многие прилетевшие в элегантных костюмах.Возможно, первыми самолетами в Северную столицу прибыли члены официальной делегации и египетские футбольные функционеры. Среди них лишь несколько человек оказались в фанатской атрибутике. Эти болельщики пока ведут себя на удивление спокойно. Видимо, все эмоции копят на завтра.Кстати, сотрудники аэропорта говорят, что лишь марокканцы ступали на невскую землю под звуки барабанов. Всего же, по сообщениям прессы, в Пулково ожидают 11 чартеров из Египта. Восемь должны приземлиться сегодня и еще три завтра. По предварительным подсчетам, это больше тысячи человек.