    Стивен Сигал посетил школу в Подмосковье. дети и подростки, знаменитости, Московская область, Сигал, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтивен Сигал посетил школу в Подмосковье

    Стивен Сигал посетил школу в Подмосковье

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    Стивен Сигал посетил школу в Подмосковье

    Стивен Сигал посетил школу в Подмосковье

    Стивен Сигал посетил школу в Подмосковье

      Сегодня одну из подмосковных гимназий посетил Стивен Сигал. За встречу со звездой боевиков, которые запоем смотрели когда-то на затертых видеокассетах вместо того, чтобы делать уроки, школьники из 90-х многое бы отдали.

      Мистер Сигал по-прежнему буддист и мастер айкидо. Более того, он еще и россиянин. Вообще человек мира, но гражданин России в частности.

      Визит Сигала в Москву связан с презентацией очередного чемпионата по Mix Fight. Он рассказал про свою коллекцию японских мечей, про то, как попасть к нему в фильм. И только одного не было: было бы очень интересно, если бы со школьным физруком подрался.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

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